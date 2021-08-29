إدراج «الصير مارين» في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تم أمس إدراج شركة «الصير للمعدات والتوريدات البحرية» (الصير مارين)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة، في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ASM).

تعتبر «الصير مارين» سادس شركة تابعة للشركة العالمية القابضة يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بعد إدراج كل من «بالمز الرياضية» و«إيزي ليس» و«مخازن زي» و«مجموعة ستاليون الإمارات» في السوق الثاني، و«ألفا أبوظبي» في السوق الرئيس خلال أقل من ثمانية أشهر.

تأسست «الصير مارين» عام 2002. وتعتبر من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات البحرية بالمنطقة مع أصول بلغت قيمتها الإجمالية 3,98 مليار درهم بنهاية يونيو 2021، ورأس مال مدفوع مليار درهم، وفريق عمل يضم أكثر من 1,200 موظف.

وتوفر الشركة خدمات إنشاء اليخوت وتشغيلها وتجديدها وإدارتها للعملاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تولي العقود مع الحكومة ببناء السفن. وتخدم الشركة في الوقت الراهن 60 سفينة للعملاء من القطاع الخاص، و250 سفينة لعملاء القطاع الحكومي.المزيد من الإدراجات

وتعليقاً على الإدراج، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا أن تنضم الصير مارين إلى قائمة شركات النمو المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يساهم ذلك بلا شك في تعزيز تنوعنا. وقد شهد السوق هذا العام زيادة كبيرة في السيولة، حيث تجاوزت القيمة السوقية المجمعة لمنصتي السوق الرئيسي والسوق الثاني عتبة التريليون درهم. ويتمتع السوق بالمؤهلات الكافية لاجتذاب المزيد من الإدراجات، وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته بشكل أكبر».

استقطاب المستثمرين

وقال رياض الكندي، رئيس مجلس إدارة شركة «الصير مارين»: «يشكّل إدراج الشركة في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية محطة مهمة تدعم توجهنا الاستراتيجي الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي ‹الصير مارين› لتلبية الطلب المستمر في الأسواق الناشئة على مصادر أنظف لحرق الوقود والحاجة إلى وجود بنية تحتية أوسع نطاقاً، حيث يشكل ذلك فرصة هائلة للنمو على المدى الطويل ويساهم بتوسيع أعمالنا في هذا المجال بسرعة كبيرة. كما يتيح لنا الإدراج في منصة السوق الثاني ترسيخ علامتنا التجارية، وتعزيز مستوى شفافيتنا وحوكمتنا المؤسسية، واستقطاب مستثمرين جدد لدعم مسيرة نمو الشركة».