أبوظبي تستضيف معرض المجوهرات والساعات أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تعود النسخة الثامنة والعشرون من معرض المجوهرات والساعات لتقام في أبوظبي في الفترة بين 26 و30 أكتوبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات (أدنيك).

تستقطب الفعالية 140 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم لتستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المميزة.

وقال فراس أبو لطيف، مدير معرض المجوهرات والساعات: «بعد توقف المعرض لعام كامل، يسرنا أن نشهد عودة معرض المجوهرات والساعات المحبوب إلى أبوظبي، حيث حرصنا على اختيار أكثر العلامات التجارية تنوعاً من مختلف أرجاء العالم للارتقاء بتجربة زوارنا في التسوق. لطالما كان معرض المجوهرات والساعات المنصة الأرقى للمجوهرات القيّمة والعلامات الفاخرة للساعات، لتتمكن من استعراض ابتكاراتها الفريدة والقطع التي تعرض لأول مرة».

وأضاف: «يشهد هذا العام عودة العلامات التجارية المفضلة للمشترين، بالإضافة إلى ظهور العديد من الأسماء الجديدة التي انتقيناها بعناية للمشاركة، فهدفنا هو تقديم مجموعة منوعة من التصاميم التي تناسب أذواق جمهورنا الراقي. وتعرض الفعالية لهذا العام عدداً من القطع التي ستستقطب المهتمين حديثاً بعالم المجوهرات والساعات، فضلاً عن مجموعات تروق للخبراء».