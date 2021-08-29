«طيران الإمارات» تعلن عن تنقلات جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في غرب ووسط آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيعمل ستة من أعضاء الفريق الذين تقلبوا في مناصب قيادية عدة في الناقلة وجميعهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ المبادرات التجارية عبر الأسواق الرئيسة مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز موقعها القيادي وتنمية قاعدة عملائها مع استمرار الدول في تخفيف القيود على السفر. وتسري جميع التعيينات الجديدة اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات «تسهم التنقلات ضمن الفريق التجاري في تعزيز هيكلنا الإداري عبر الأسواق الرئيسة».

وشمل الفريق كلا من جبر الجزيري نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية ومحمد النهاري نائب رئيس العمليات التجارية في باكستان ومحمد سرحان نائب رئيس العمليات التجارية في الهند وراشد الفجير مدير العمليات التجارية في إيران وخلفان السلامي مدير العمليات التجارية في المغرب وراشد صلاح الأنصاري مدير العمليات التجارية في السودان.