1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم. وشهدت الدائرة أمس تسجيل 229 مبايعة بقيمة 950.94 مليون درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 524.2 مليون درهم و184 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 426.74 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 281 مليون درهم في منطقة المرقبات تلتها مبايعة بقيمة 98 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 154.56 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 50.19 مليون درهم، و 63 رهن فلل وشقق بقيمة 104.37 مليون درهم.