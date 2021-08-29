100 مليون درهم الأصول المدارة لصندوق شيميرا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة شيميرا كابيتال، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار وهي شركة مملوكة بالكامل لشيميرا للاستثمار ذ.م.م ومقرها أبوظبي، عن تخطي قيمة الأصول المدارة الـ 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) خلال شهر يوليو 2021 في الصندوق الاستثماري «شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول».

تجسد هذه الخطوة، التي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق الصندوق، الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من الآفاق القوية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال: «إن هذا النمو السريع هو دليل على اتجاه المستثمرين المتزايد نحو أدوات الاستثمار المبتكرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، وهو أيضاً انعكاس لبنية المنتج القوية وعالية التنظيم».