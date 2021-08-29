المرأة تمثل 46.6 % من إجمالي القوى العاملة

دبي (وام)

تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية، فيما تبلغ نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي 51.35%، حسب إحصائيات وزارة المالية. عنصر فاعل

وأكدت الوزارة في بيان أن المرأة تعد عنصراً فاعلاً في إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي ساهمت في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في العمل المالي الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة ضمن جميع القطاعات، كما تحفل الوزارة بالعديد من الكفاءات النسائية الرائدة في جميع قطاعاتها وإداراتها الرئيسية، حيث وصلت نسبة النساء الإماراتيات في المواقع القيادية في وزارة المالية إلى 39.13% من إجمالي القياديين في الوزارة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء الإماراتيات من فئات الشباب في الوزارة إلى 84.46%. وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة: تركت المرأة الإماراتية بصمات هامة في القطاع المالي في الدولة، حيث اضطلعت وبكل جدارة بعمليات التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع المالية الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها مئوية الإمارات 2071، حيث يستهدف محور المجتمع الاستثمار في كافة الكفاءات الوطنية من رجال ونساء وتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات كافة. من جهتها، قالت عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية في الدولة: تعتبر المرأة الإماراتية شريكاً فعالاً في دعم الاستقرار المالي في الدولة باعتبار أن 59% من العاملين في وزارة المالية من المواطنات الإماراتيات ذوات الكفاءة والخبرة الواسعة في مجالات التخطيط والسياسات المالية. وأكدت أن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتطوير السياسات المالية على المستوى الوطني، إذ ارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، كما حققت تواجداً أكبر في مواقع صناعة القرار.

9 وزيرات

وأوضحت العبدولي أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات من مجموع الوزراء، ويتعاملن مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، لتسجل بذلك الإمارات أعلى مشاركة للمرأة في مجلس الوزراء في العالم، مما يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي لها في الحكومة. وفي السياق نفسه، أكدت فاطمة النقبي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يسهم في دعم عدد من المشاريع المبتكرة والتي شكلت النساء المؤسسات فيها ما نسبته 25% من عدد المشاريع الأعضاء في الصندوق، وذلك من خلال سلسلة من البرامج والفعاليات التي تعمل على زيادة جاذبية هذه المشاريع وفتح باب الوصول إلى الأسواق والشركاء والمستثمرين المحتملين.

مراكز قيادية

بدورها، أوضحت مريم الشامسي، مدير إدارة الشؤون المالية أن القطاع المالي ملائم بشكل كبير لعمل المرأة، حيث يتطلب الدقة والاهتمام بالتفاصيل وتحليلها، وأن المرأة الإماراتية تميزت في المجال المالي وتبوأت مراكز قيادية ضمنه، وذلك في ظل دعم دولة الإمارات وتمكينها للمرأة في جميع المجالات. وأشارت الشامسي إلى أن الدعم والتمكين الذي تحظى به المرأة الإماراتية في الدولة يدفعها للطموح وللتميز الذي سيؤهلها للريادة في العمل التخصصي بمجال الشؤون المالية بكفاءات عالية، وأنه يجب عليها الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لتحقيق مزيد من التميز والريادة بمختلف المجالات.

من جانبها، وصفت نادية سلطان، مدير إدارة أملاك الاتحاد، تجربة العمل وقيادة إدارة هامة مثل أملاك الاتحاد بأنها تجربة مميزة ومليئة بالتحديات الجديدة التي ساعدتها بشكل كبير على توسيع الأفق وتنمية المهارات الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الفعالة للأصول الحكومية والإلمام بالتفاصيل الصغيرة ومتابعة المسؤوليات عن كثب، إلى جانب تطوير الخطط وتحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال ومواجهة التحديات من خلال التحلي بالثقة بالنفس والعمل الجاد.