دور رئيس للمرأة في قطاع الطاقة النووية السلمية

أبوظبي (الاتحاد)

في الوقت الذي تحتفي خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية، تتزامن مشاعر الفخر والريادة الوطنية مع استكمال بدء العمليات التشغيلية لمفاعل المحطة الثانية ضمن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في مشهد يتوج جهود ابنة الإمارات التي كانت ضمن الفريق الرئيسي المسؤول عن بدء تشغيل المفاعل، لترسخ بذلك مكانتها المحورية في تعزيز مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة على خطى برنامجها النووي السلمي.

هند النقبي مدير تشغيل المفاعل، ونموذج ريادي للمرأة الإماراتية، كانت في غرفة التحكم الرئيسية ضمن الفريق المسؤول عن تشغيل المحطة الثانية، في مشهد يسلط الضوء على مسيرة مهنية بدأتها مع البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عند انضمامها إلى فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قبل عشر سنوات.

هذا التزامن لم يكن مجرد مصادفة زمنية، بل هو نتاج عمل دؤوب، ونهج استراتيجي بعيد الأمد، ركزت من خلاله مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها، خلال العقد الماضي على وضع خطط طموحة تستشرف مستقبل الكفاءات النسائية الشابة، ليخضن غمار العمل في قطاع الطاقة النووية، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة الإماراتية العاملة في القطاع النووي بالدولة إلى 20% من إجمالي القوى العاملة لديها، في واحدة من أعلى نسب مشاركة السيدات في القطاع على مستوى العالم.

شغلت هند النقبي وظيفتها في شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة إلى جانب اثنتين من الفتيات الإماراتيات بعد حصولهن على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية من بين 30 مواطناً إماراتياً حصلوا على هذا الترخيص.

وبعد تخرجها من جامعة الشارقة بتخصص الهندسة الكهربائية وانضمامها إلى فريق العمل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عام 2011، تنظر هند النقبي إلى مسيرتها المهنية وأين وصلت بها عزيمتها بفخر يتعدى الأبعاد الوطنية والمهنية، إلى الفخر بما أصبحت عليه الكفاءات النسائية الإماراتية، ما مكنهن من المساهمة بتحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال تنويع مصادر الطاقة، مؤكدة أن هذا التميز كان نتاجاً للفرصة الذهبية التي أتاحتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة من خلال التعليم والتدريب والتطوير، وتولي المهام المحورية والرئيسية في مختلف مراحل العمليات التشغيلية.

وعمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النوية على وضع خريطة طريق أكاديمية ومبادرات وبرامج تدريبية، مكنتها من ترسيخ حضور المرأة الإماراتية في موقع متقدم ومسؤول ضمن واحد من أحدث المشاريع النووية السلمية في العالم.