«الأوراق المالية»: تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة الأوراق المالية والسلع بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة الخمسين» تماشياً مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

تضمن الاحتفال، الذي أقيم عبر تقنيات الاتصال المرئي، عدداً من الفعاليات التي عكست جهود المرأة الإماراتية في مسيرتها نحو الريادة والتميز، بحضور د. مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، ومحمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة، ومريم أهلي، مدير إدارة التراخيص، رئيس فريق التوازن بين الجنسين، وكافة موظفي الهيئة.

وقالت: «على الصعيد الداخلي... تولي الهيئة اهتمامها برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإشرافية؛ فبلغت نسبة النساء- وفق أحدث إحصائية- في الفئة القيادية 23%، و26% في الفئة الإشرافية، و33% في الوظائف التخصصية».

وأضافت: «أما على الصعيد الخارجي فحرصت الهيئة على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة، سواء من خلال زيادة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات؛ فأصدر مجلس الإدارة الموقر تعديلاً على «قرار دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة» يلزم جميع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة التي تخضع للقرار المذكور والمقبلة على انتخاب مجالس إداراتها بتعيين امرأة واحدة على الأقل كعضو في مجلس الإدارة، وتم العمل بالقرار من تاريخ 1/4/2021 مما أسهم في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية».