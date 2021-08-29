نوال الحوسني: قصص نجاح ملهمة

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن المرأة الإماراتية تكتب قصص النجاح الملهمة في ميادين العلوم والابتكار والتكنولوجيا بفضل التمكين الراسخ من القيادة الرشيدة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقالت إن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى في تسريع تبنّي الاستدامة على مستوى الفرد والأسرة وإنجاح التحول نحو مجتمع المستقبل الذكي القائم على الطاقة النظيفة، واستطاعت خلال 50 عاماً من عمر الاتحاد تحقيق إنجازات تاريخية مشهودة، وتسلمت المناصب القيادية في المؤسسات والشركات والوزارات».