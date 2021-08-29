«التنافسية والإحصاء»: قفزة في مؤشر المساواة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، بحصولها على المركز الـ 18 عالمياً، لتصعد بذلك 8 مراتب خلال عام واحد فقط، محققة المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021. وأشارت إلى نسخة عام 2021 من تقرير «المرأة والقانون والأعمال» والذي يصدره البنك الدولي، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً في هذا التقرير المهم، متصدرة بذلك دول المنطقة.