رجاء القرق: تمكين شامل

دبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، عضو مجلس إدارة غرف دبي: «إن هذا اليوم يعد تتويجا سنويا لإسهامات ابنة الإمارات في كافة المجالات، وتقديرا لدورها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن من قيادة رشيدة أولت المرأة عناية خاصة، وهيأت لها كل أسباب النجاح، لتكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، وفق نهج أصيل سارت عليه الإمارات منذ تأسيسها إلى أن تصدرت العديد من المؤشرات التنافسية وآخرها تبوؤ المركز الأول عربيا في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار». وأضافت: «إن تمكين المرأة الإماراتية أصبح شاملا ويغطي جميع المجالات وفي جميع الميادين وخاصة بعد العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لذلك».