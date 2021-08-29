وزير الشباب المصري يكرّم المديرة التنفيذية لـ«سيدات أعمال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي على درع فارس العطاء الوطني، على هامش احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب، التي نظمها مؤخراً مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار «تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بتسليم الدرع إلى الدكتورة شفيقة العامري، معرباً لها عن شكره وتقديره للجهود والمبادرات التي ساهمت من خلالها في المجالين الإنساني والخيري.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة شفيقة العامري عن سعادتها واعتزازها بالحصول على درع فارس العطاء الوطني.