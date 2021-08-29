خلال الربع الأخير من 2021.. الطلب السياحي يبشر بعودة النشاط لأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

رفعت الطلبات السياحية الدولية التي تستقبلها فنادق وشركات سياحة عاملة في إمارة أبوظبي، من معنويات العاملين بالقطاع الذين توقعوا عودة نشاط القطاع السياحي للربع الأخير من العام الجاري والذي عادة ما يكون موسم الذروة للسياحة بالدولة قبل حلول الجائحة. وتوقع عاملون في القطاع، نمو الطلب السياحي على أبوظبي بالربع الأخير، لا سيما من سياحة الأعمال والفعاليات مع عودة نشاط قطاع الفعاليات والمعارض الذي يسهم بشكل رئيس في نشاط السياحة قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب توقعات بطلب على سياحة الترفيه مع توفر جميع مقومات السياحة الترفيهية بأبوظبي من مرافق ترفيهية وثقافية متميزة. وأكد هؤلاء أن انتشار التطعيم بشكل كبير في الإمارات وإجراءات السلامة المتخذة تسهم بشكل كبير في زيادة ثقة السياح بالقدوم إليها. وكانت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، أعلنت مؤخراً عن جاهزيتها لإقامة واستضافة موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقام خلال الفترة المقبلة من العام 2021، حيث تضم أجندة الفعاليات مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف القطاعات، والتي من المنتظر أن تستقبل طيفاً واسعاً من الشركات والزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم.

نشاط سياحي

ويقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق «باب القصر»: «نتوقع بالربع الأخير من العام أن يكون أفضل الأوقات بالنسبة للسياحة خلال العام الجاري بدءاً من أكتوبر، ونتوقع نشاطاً سياحياً في تلك الفترة».

تقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «بدأت حركة طلبات الحجوزات إلينا، حيث يوحد طلب من سياحة الأعمال والمؤتمرات ومن سياحة الترفيه».

وتضيف: «تأتي الطلب بشكل رئيسي من دول أوروبية، حيث يفضلون الحجز في وقت مبكر».

حجوزات مبشرة

ويؤكد علاء العلي، مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة: «نتلقى حجوزات مبشرة بالنسبة للربع الأخير من العام الجاري الذي يعد عادة موسم الذروة للسياحة، حيث نتلقى حجوزات من أوروبا وروسيا والصين وأميركا».

ويشير العلي إلى أن انتشار التطعيم بشكل كبير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي للفيروس من تعقيم وإجراءات وقائية زاد بشكل كبير من ثقة السياحة بالوجهة السياحية الإماراتية».

ويقول إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رامادا داون تاون أبوظبي: إنه عادة ما يرتفع النشاط السياحي على أبوظبي الربع الأخير من العام، لا سيما من سياحة الأعمال والمؤتمرات، حيث تشهد أبوظبي استضافة وتنظيم معارض عالمية ومؤتمرات وفعاليات هامة بالربع الأخير، منها معرض «أديبك».

بوادر إيجابية

وفي نفس السياق، يقول نويل مسعود رئيس شركة «أوغست للاستشارات الفندقية»»: البوادر الإيجابية التي شهدناها بدءاً من الربع الثاني من العام الجاري وخلال الصيف على القطاع الفندقي تنبئ أيضاً باستمرار ذلك ونشاط السياحة بموسم الذروة، وذلك بأسرع من الربع الأخير من العام».

وتوقع مسعود زيادة الطلب السياحي من دول أوروبية وأسوق رئيسية لأبوظبي للسياحة، بهدف الأعمال أو الترفيه في أبوظبي بالربع الأخير.

واتفق مع العلي، في أن انتشار التطعيم والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة جعلتها دولة آمنة بالنسبة للزوار، ما يشجعه على التخطيط للقدوم لأبوظبي خلال الموسم المقبل.

معارض وفعاليات في أبوظبي

يشهد الربع الأخير من العام الجاري استضافة أبوظبي لفعاليات عامة في قطاعات مختلفة، فبحسب بيان لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض مؤخراً، أشارت فيه إلى الفعاليات التي سيتم استضافتها في الفترة المقبلة، فاعتباراً من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر المقبلين، تستضيف أدنيك معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي سيشهد مشاركة العديد من الصقّارين والمهتمين بكل ما يرتبط بمجال الصيد والفروسية، فضلاً عن الحضور المميز للتجار والمشترين من جميع أنحاء العالم ومن دولة الإمارات وغيرها من دول المنطقة على حد سواء. وتنظم «أدنيك» النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة بين 13 - 16 أكتوبر المقبل، حيث يُوفر المعرض، المختص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدات صيد الأسماك، منصة مثالية لاستكشاف أحدث نشاطات الترفيه البحري والرياضات المائية في أبوظبي، مع مجموعةٍ متنوعة من الفعاليات المائية لمختلف أفراد المجتمع.

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أيضاً بين 26 و30 أكتوبر 2021، حيث تستقطب الفعالية الآلاف من عشاق المجوهرات في دولة الإمارات والمنطقة للاطلاع على أشهر العلامات والتصاميم الجديدة للساعات والمجوهرات من جميع أنحاء العالم. وتستضيف أدنيك في الفترة بين 27 - 29 أكتوبر أيضاً معرض توظيف بالتزامن مع معرض نجاح للتعليم والتدريب، حيث يُعتبر معرض توظيف الآن وبعد 15 عاماً على انطلاقته الأولى الفعالية الرائدة والأكثر شمولية لتوطين الوظائف في دولة الإمارات، يُعد معرض نجاح للتعليم والتدريب من الفعاليات الرائدة في مجال التعليم العالي. وفي الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل، تستضيف أدنيك معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي تُنظمه شركة دي إم جي للفعاليات، ويُعد من أكثر الفعاليات العالمية تأثيراً على مستوى القطاع، حيث يجمع بين أضخم الشركات والخبراء في مجالات النفط والغاز والطاقة بحضور شخصي، لتحديد فرص الارتقاء بقطاع الطاقة الآخذ بالتطور والبحث بشأنها. ويعود معرض VIV MEA التجاري الدولي المتخصص بصناعة الأعلاف والأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقام خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر المقبل، كما تستضيف «أدنيك» المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية (جيفا) يومي 23 و24 نوفمبر. ويُعد جيفا أضخم مؤتمر ومعرض يركز على الابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة وما تتضمنه من مختلف أنواع المنتجات الغذائية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ينطلق منتدى الاجتماعات والحوافز الأوروبي بدورته الشتوية 2021 بين 6-8 ديسمبر المقبل، لتجمع مختلف المهتمين من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مدى أربعة أيام من الاجتماعات واللقاءات التجارية المشوقة.

وتنظم «أدنيك» معرض سيال الشرق الأوسط 2021، أضخم معرض مختص في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة في منطقة الشرق الأوسط، بين 7-9 ديسمبر 2021، وتنطلق أنشطة معرض أبوظبي الدولي للتمور، الفعالية الوحيدة من نوعها في العالم من حيث تخصصها الحصري بتجارة التمور، بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط في الفترة بين 7-9 ديسمبر.

أرقام سياحية

بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة لأبوظبي، فإن عدد الزوار القادمين إلى العاصمة خلال عام 2019 بلغ 11,35 مليون شخص، حيث إن أسواقاً خارجية مثل الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت في صدارة الأسواق الخارجية المصدرة للزوار. وبحسب دراسة لمؤسسة «إس تي آر» البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات تم الإعلان عنها الشهر الماضي، فإن قطاع الفنادق في إمارة أبوظبي، سجل أعلى نسبة إشغال منذ بداية جائحة «كوفيد- 19»، خلال شهر يونيو الماضي.



