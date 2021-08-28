15 محطة لشحن المركبات الكهربائية في موقع إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد) انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 15 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن المركبات الكهربائية في موقع إكسبو 2020 دبي، في كل من جناح الفرص، جناح الاستدامة وجناح التنقل، لخدمة المركبات الكهربائية لزوار معرض إكسبو 2020 دبي. حيث توفر الهيئة 5 محطات في كل جناح، بما يتيح شحن 30 سيارة كهربائية في الوقت ذاته، بالإضافة إلى محطتي شاحن أخضر يجري إنشاؤهما في موقع مكتب إكسبو.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن تركيب 17 محطة من محطات الشاحن الأخضر في موقع إكسبو دبي، يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم رؤية القيادة الرشيدة في استضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي، ولتحقيق مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم.

وأضاف معاليه: «بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي 4.26 مليار درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم».

وانتهت الهيئة من تركيب أكثر من 300 محطة شاحن أخضر في مختلف أنحاء إمارة دبي، كما توفر الهيئة الشحن المجاني في محطات «الشاحن الأخضر» في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة لأصحاب السيارات الكهربائية غير التجارية المسجلين في الخدمة حتى 31 ديسمبر 2021.