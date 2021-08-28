«سوق أبوظبي» يخفض العمولات 50% ويمدد ساعات التداول

أبوظبي (الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض عمولات التداول على جميع الصفقات 50% اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وكذلك تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية واحدة على أن يتم افتتاح التداول عند الساعة 10 صباحاً ويستمر التداول فيه لغاية الساعة 3 ظهراً بدءاً من 3 أكتوبر.



ويعتبر خفض رسوم التداول – لتصبح 0,025% بدلاً من 0,05% - الثالث الذي يقوم به السوق خلال أقل من ثلاث سنوات والثاني خلال عام 2021. ويأتي أيضاً قرار تمديد فترة التداول ساعةً إضافية، بعد ما كان يتم إغلاقه سابقاً عند الساعة 2 ظهراً، لمواءمة ساعات التداول في السوق مع العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية. وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً إلى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. علاوةً على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 51% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.

زيادة الطلب على الاستثمار

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا أن نتمكن من تلبية دعوات المستثمرين والمصدرين والوسطاء لخفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول، ويعكس ذلك زيادة الطلب على الاستثمار في الشركات المدرجة في أبوظبي. ويوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصاً استثمارية عالية النمو ضمن أطر تنظيمية عالمية المستوى وبيئة عمل مستقرة وخالية من الضرائب، كما يسهم تمديد ساعات التداول في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية".

توفير أفضل المنتجات والخدمات

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تتماشى مبادراتنا في خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول مع أفضل الممارسات الدولية، وتساعدنا أيضاً على تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجية ADX One في تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية. كما تدعم هذه المبادرات جهودنا الدؤوبة التي بذلناها على مدار العام الماضي لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للمُصدرين والمستثمرين. ونواصل العمل لتعزيز سيولة السوق بينما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الطموح ADX One التي أطلقناها مطلع هذا العام".