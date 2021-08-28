«حديد الإمارات» تمنح «تاتا» عقد تصميم مصنع اللفائف

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة حديد الإمارات، عن ترسية عقد «المصمم العام» على شركة تاتا للاستشارات الهندسية المحدودة، أبوظبي، لمشروع إنشاء مصنع اللفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تنفيذ تقييم ودراسة شاملة وتفصيلية للمشروع وجميع مراحله.

وتتولى الشركة الاستشارية بموجب العقد، الذي يمتد لمدة 10 شهور إجراء دراسة لجميع المخططات الممكنة للمصنع الجديد، ومناقشة جميع القضايا اللوجستية والبيئية، والوقوف على أحدث الحلول والتقنيات المستخدمة في الصناعة، بالإضافة إلى تحديد الميزانية وحيثيات المشروع.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «نسعى في حديد الإمارات للارتقاء دائما إلى مستويات متقدمة، ولذا فإن إجراء تقييم شامل ودقيق لمشروع تنموي ضخم مثل إنشاء مصنعنا الجديد لإنتاج منتجات الحديد المسطحة يكتسب أهمية مضاعفة نظرا لأهميته في دعم خططنا للتوسع، الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة في صناعة الحديد والصلب المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق رؤيتنا بأن نكون ضمن أفضل مصنّعي الحديد في العالم».

وأضاف أن هذا التعاون مع الشركة الاستشارية يأتي انطلاقا من حرص حديد الإمارات على تبني أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة عالميا، بما يضمن عملية اتخاذ القرار بناءً على البيانات والمعلومات والدراسات المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وكانت حديد الإمارات أعلنت مؤخرا خطتها لإنشاء مصنع منتجات الحديد المسطحة، لتضيف بذلك منتجات الحديد المسطحة إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة عالية الجودة، ولتتجاوز بذلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة عند استكمال المشروع 5 مليون طن في العام. وبفضل التقنيات الحديثة التي سيتبناها المصنع الجديد، سوف يكون واحدًا من المرافق الصناعية الأقل من حيث البصمة الكربونية على مستوى المنطقة.