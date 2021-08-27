إماراتيات ينخرطن في العمل الفندقي والسياحي

رشا طبيله (أبوظبي)

انخرطت إماراتيات في قلب العمل الفندقي، وأبدعن من خلال عملهن بشغف في أكثر القطاعات حيوية، فهن اخترن هذا المجال عن شغف، وإيمانا بقدرتهن على الانخراط بالعمل الفندقي وأنهن بهذا العمل يمثلن دولتهن الحبيبة أمام زوارها من السياح وهن خير من يقدمن المعلومات التثقيفية عن الإمارات وعاداتها وتقاليدها.

فهن يعملن في فنادق تابعة لمجموعة فندقية عالمية في الإمارات وهي «هيلتون العالمية» ليجدوا فرصة كبيرة للتدريب والخبرة العملية الثرية.

دورة تدريبية

تقول سمية بالاكر وهي موظفة مركز الاتصال في فندق هيلتون دبي جميرا وهيلتون دبي ذا ووك «بعد إنهاء دورة تدريبية لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري، أردت اكتساب خبرة في قطاع الضيافة، ومع توفر البرامج التدريبية قررت الانضمام إلى هيلتون خور دبي كمتدربة كما عملت مع مختلف الأقسام والإدارات في فندق هيلتون دبي جميرا لبضعة أشهر».

سمية بالاكر

وتضيف «بعد إنجاز التدريب، قررت تقديم طلب للعمل كموظفة مركز الاتصال حيث شعرت أن العمل يتناسب مع اهتماماتي ويساعدني في تطوير مهارات التواصل لديّ. فأنا أحب التعامل مع الناس وأستمتع بالتواصل مع الآخرين من خلال عملي، كما أنني أشعر بالسعادة لمعرفتي بأنني أساعد الناس سواء كانت متطلباتهم كبيرة أو بسيطة».

وتضيف «في بداية عملي، لم أتحدث بثقة باللغة الإنجليزية لأن العربية هي لغتي الأم، ولكن تم إعطائي الفرصة للالتحاق بدورة للغة الإنجليزية وساعدني ذلك في تطوير مهارات الاتصال لدي».

وفيما يتعلق بأهمية العمل في قطاع الضيافة للسيدات الإماراتيات، تقول بالاكر «من المهم للغاية أن نقوم كسيدات إماراتيات بدورنا في تمثيل بلدنا وتعزيز التواجد المحلي في قطاع الضيافة حيث تعد الفنادق من أهم وأول نقاط التواصل مع الزوار فوجود المزيد من المواطنين الإماراتيين أمر في غاية الأهمية ليعكس الثقافة الإماراتية بطريقة دقيقة وتعريف السياح بكرم ضيافتنا».

قطاع الضيافة

ولم يقتصر عمل المرأة الإماراتية في قطاع الضيافة على مركز الاتصال، بل إنها متواجدة في مجال المأكولات والمشروبات، حيث تعمل ليلى المنصوري، شيف في منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان.

وتقول «عملت بجهد خلال مسيرتي المهنية واستثمرت في قدراتي حيث أصبحت انتمي لأكثر من جهة مرموقة، فأنا مدرب معتمد وعضو في جمعية الإمارات للطهاة، المرخصة من الدائرة الاقتصادية، كما حصلت على جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي، ولدي دبلوم مهني في الضيافة وفنون الطهي من الجامعة الأميركية».

ليلى المنصوري

وتضيف «شاركت بالعديد من المسابقات العالمية وبرامج الطهي على قنوات التلفاز، كما تم تكريمي من القيادة الرشيدة للتميز في مجالي».

وتؤكد المنصوري «رغم الصعاب لا يوجد شيء مستحيل. إن إيماني بقدراتي ومهاراتي وسعيي للتطوير من نفسي باستمرار يفتحون كافة الأبواب لتحقيق نجاحات مشرفة».

وفيما يتعلق برسالتها للمرأة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تقول المنصوري «رسالتي للمرأة الإماراتية في يوم المرأة الإماراتية هي أن تدخل مجال الضيافة حيث أنه مجال متنوع ومثير للاهتمام، فلا يوجد حدود للنمو والتعلم في هذا المجال». وتضيف «يعد الدخول في مجال الضيافة طريقة رائعة لتعريف السياح بالثقافة الإماراتية».

التواصل مع الزوار

أما خلود العميرة، فهي دخلت مجال التواصل مع الزوار، فهي مديرة التسويق والاتصالات في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، وتقول «بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري بتخصص البث الإذاعي والتلفزيوني، بدأت رحلتي كمتدربة في قطاع الإعلام والتحرير».

خلود العميرة

وتضيف «في عام 2016، بدأت العمل في قطاع الضيافة، حيث عملت لمدة عامين كموظفة تنفيذية للفعاليات في فندق جميرا أبراج الاتحاد، قبل أن أحصل على ترقية وأنضم إلى قسم التسويق كمدير مساعد للتسويق في فنادق جميرا أبراج الاتحاد ومنتجع جميرا جزيرة السعديات بأبوظبي ثم قررت الانضمام إلى فريق فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد كمديرة للتسويق عام 2020».