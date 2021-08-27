عويضة المرر: محطة «براكة» الثانية إضافة لجهود الاعتماد على الكهرباء النظيفة

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعكس إرادة القيادة الرشيدة التي لا تعرف المستحيل والحرص على بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات.

وقال معاليه: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح تشغيل المحطة الثانية من محطات براكة، وهو ما يمثل إضافة كبيرة لجهود الدولة الرامية إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، بما يدعم مساعي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز من أمن الطاقة من خلال التنويع في مصادر الطاقة وتسريع التحول للطاقة النظيفة».

وأضاف معاليه: «يمثل تشغيل المحطة الجديدة أيضاً خطوة عملية لدعم مساعي قطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات لتبني نهج أكثر استدامة للمحافظة على البيئة والمساهمة في الجهود العالمية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي..وتعمل دائرة الطاقة في أبوظبي بالتعاون مع شركائها وكافة الجهات المعنية على توظيف السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن تحول قطاع الطاقة ضمن منظومة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأمين إمدادات الكهرباء النظيفة والمتجددة وفقا لأهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050».