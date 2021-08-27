محمد المبارك: الإمارات نموذج لدعم القيادات النسائية

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، ومشاركتها كعنصر فاعل في التنمية يعد من أولويات رؤية الإمارات، لتجسد نموذجاً مشرفاً للريادة في كل المجالات، وبخاصة في دعم القيادات النسائية من خلال السياسات الاجتماعية والتنظيمية التي اعتمدتها.

وقال معاليه في تصريحات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن الذكرى الخمسين لتأسيس دولتنا توفر منصة مثالية للإشادة بالإنجازات الهائلة التي حققتها النساء الملهمات اللواتي أثبتن جدارتهن في شغل مناصب قيادية مختلفة، تدفعها إلى ذلك ثقة القيادة بقدرة المرأة على العطاء، وجدارتها بتولي أرفع المهام، وزيادة نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي، والسلك الدبلوماسي وعالم الأعمال والقطاع الثقافي.. وتشكل هؤلاء النسوة الاستثنائيات نموذجاً يُحتذى به لأجيالنا الشابة، اللواتي يستلهمن من نجاح نظيراتهن في حياتهن وأعمالهن الرائدة.

وقال معاليه: «لقد آمن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه» بأهمية المساواة بين المرأة والرجل لبناء مجتمع مزدهر وناجح، وبينما نستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولتنا، لنحتفِ بتحقيق رؤية الوالد المؤسس أيضاً من خلال البناء على الإنجازات التي حققتها المرأة.. ولنتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم خلال الخمسين عاماً القادمة.