سعود الحوسني: دور المرأة محوري في عملية البناء

أبوظبي (وام)

قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه إليها بخالص التهنئة وبمشاعر الفخر والاعتزاز، نظراً لما حققته من نجاحات، وما قدمته من تضحيات في كل المجالات، خاصة من خلال دورها المحوري في بناء الوطن والمجتمع والأسرة».

وأضاف: « تستمد المرأة الدافع والإلهام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظراً لمساهمات سموها الأصيلة والراسخة في تمكين المرأة، وجهودها الهادفة إلى تنمية قدراتها وتأصيل دورها المحوري في عملية البناء والنهضة ضمن مختلف مجالات الحياة، ولقد أثمرت هذه الجهود عن احتفالنا اليوم بالإنجازات المتنوعة للمرأة في المجالات كافة.