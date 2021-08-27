«الدار» تطلق 6 مشاريع جديدة بعد ظهور «الجائحة»

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركة الدار العقارية 6 مشاريع جديدة، منذ نهاية العام الماضي، توفر نحو 1650 وحدة سكنية بأبوظبي، حيث تم بيع كافة الوحدات التي تم طرحها بالكامل، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد- 19»، في مؤشر على بتحسن النشاط بالسوق العقاري، وارتفاع الطلب على شراء العقارات بالإمارة، لاسيما الفلل.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ «الاتحاد» إن عمليات إطلاق المشاريع التطويرية للشركة شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الماضية، مدعومة بالطلب المرتفع من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على شراء العقارات بأبوظبي، فضلا عن توالي إقرار العديد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني، وبما يسهم في مساعدة قطاع الأعمال على تجاوز تحديات «كوفيد- 19»، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن «الدار» سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي مبيعات قياسية خلال ربع واحد بقيمة 2.35 مليار درهم، ما رفع إجمالي المبيعات خلال النصف الأول إلى 3.4 مليار درهم.

نموذج لإحدى فلل «ياس إيكرز ذا ماغنوليا» (من المصدر)

مشروع «نويا» السكني

ويعد مشروع «نويا» السكني، والذي يوفر510 منازل تاون هاوس بجزيرة ياس، أول مشروع أطلقته «الدار» بعد جائحة كورونا، حيث تم إطلاق المشروع خلال شهر نوفمبر 2020، بأسعار بدأت من 1.49 مليون درهم، وتم بيع المشروع بالكامل، خلال 4 ساعات من الإطلاق، محققاً مبيعات بقيمة مليار درهم.

كما أطلقت «الدار» مشروع «نويا فيفا»، خلال شهر أبريل الماضي، ليوفر 480 وحدة سكنية جديدة، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتم بيع المشروع بالكامل خلال 48 ساعة، وتجاوزت قيمة المبيعات مليار درهم.

ونهاية شهر مايو الماضي، كشفت «الدار» عن طرح مشروع «نويا لوما» بجزيرة ياس، والذي يوفر 189 فيلا مستقلة، بأسعار تبدأ من 2.41 للفلل المكوّنة من ثلاث غرف، و2.77 مليون للأربع غرف، و3.27 مليون درهم للفلل ذات الخمس غرف، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع فور الطرح، وبلغت قيمة إجمالي المبيعات المحققة في مشروع «نويا لوما» 560 مليون درهم.

ونهاية شهر يونيو الماضي تم إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «السعديات ريزيرف»، وهو مشروع «ذا ديونز»، ويتضمّن المشروع 83 فيلا، مكوّنة من أربع وخمس غرف نوم، حيث تم بيع المشروع بالكامل، بأسعار بدأت من 6.49 مليون درهم للفلل المكونة من أربع غرف، و7.99 مليون درهم للخمس غرف، ومن المقرر أن يُستكمل العمل بالمشروع خلال الربع الأول من العام 2023.

طلال الذيابي

71 قطعة أرض جديدة

وخلال الشهر الماضي، أطلقت «الدار» المرحلة الثانية من مشروع «القرم» التطويري على الواجهة البحرية في المنطقة الجنوبية الغربية من جزيرة أبوظبي الرئيسية، حيث يضم المشروع 71 قطعة أرض جديدة جاهزة للشراء، بمساحات تتراوح بين 900 إلى 4400 مترٍ مربع، وتم بيع كافة قطع الأراضي حصرياً لمواطني دولة الإمارات.

يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «القرم» في العام 2010، ومن المقرر انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المشروع في سبتمبر2021، على أن يبدأ تسليم الوحدات في مارس 2024.

ومؤخرا كشفت «الدار» عن إطلاق مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا»، وتضم المرحلة الثالثة من مشروعها التطويري الرائد في جزيرة ياس 312 فيلا وتاون هاوس جديدة وفسيحة في المجمّع السكني «ياس إيكرز». وستُطرح الوحدات السكنية الجديدة للبيع أمام جميع الجنسيات ابتداءً من 4 سبتمبر 2021.

وأكد الذيابي أن نجاح «الدار» في بيع كافة الوحدات بالمشاريع الجديدة فور طرحها يعكس عودة ثقة المستهلك، وقدرة الشركة على تلبية متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، حيث أصبح المقيمون والمستثمرون الأجانب يشكلون نسبة أكبر من المشترين، فضلا عن زيادة نسبة المشترين للمرة الأولى بمشاريع «الدار».