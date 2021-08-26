الاتحاد للطيران تطلق حملة تخفيضات الخريف

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عروض وتخفيضات الخريف، لتمنح ضيوفها أسعاراً خاصة وثابتة إلى المدن الموجودة ضمن شبكة وجهاتها.

ويحظى ضيوف الشركة بخيار الدفع عبر الأقساط باستخدام خطط دفع متنوعة، إلى جانب المرونة في تغيير مواعيد رحلاتهم مجاناً.

وبفضل برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، وإجراءات التعقيم الصارمة الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل البرنامج، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة، سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيداً من الطمأنينة والثقة أثناء السفر. كما يحصل جميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران على تأمين مجاني ضد كوفيد- 19 حتى 31 مارس 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران قامت بتوسيع خدمة «معتمد للسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، يتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.