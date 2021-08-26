أبوظبي تمدد حملة «صيف العروض»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تمديد حملة «صيف العروض» ضمن «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات» حتى 11 سبتمبر، وذلك لإتاحة المجال أمام المقيمين والزوار للاستمتاع بالعروض الترويجية الاستثنائية والخصومات التي تصل إلى 80% في أكثر من 3500 متجر في مراكز التسوق المشاركة بجميع أنحاء الإمارة.

وفي إطار «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات»، تشهد مراكز التسوق أيضاً عروض «العودة إلى المدارس» لتلبية احتياجات الطلبة والعائلات، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

ويجري تنظيم جميع فعاليات وعروض «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات» وفق إجراءات وقائية صارمة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي.

تشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة في «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات»، أبوظبي مول، والعين مول، والظفرة مول، والفوعة مول، والجيمي مول، والراحة مول، والوحدة مول، وبراري أوتليت مول، وبوابة الشرق مول، وبوادي مول، ودلما مول، وديرفيلدز مول، ومركز فتوح الخير، والغاليريا مول في جزيرة الماريه، وهيلي مول، والخالدية مول، ومركز مدينة زايد للتسوّق، ومارينا مول، ومزيد مول، ومشرف مول، ونيشن تاورز مول، ورمال مول، والمول في المركز التجاري العالمي، وياس مول.