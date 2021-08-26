«الاتحاد العقارية» تُطلق مشروع «موتور سيتي فيوز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد العقارية» عن مشروع «موتور سيتي فيوز»، ومن المتوقع البدء بالعمليات الإنشائية نهاية العام الحالي.

ويضم المشروع أكثر من 880 وحدة سكنية، تتنوع بين 313 استوديو و427 شقة بغرفة نوم واحدة و133 شقة بغرفتي نوم و7 شقق بثلاث غرف، جميعها يتميز بإكساء داخلي معاصر وألوان هادئة تضفي الراحة إلى الفراغات الداخلية للشقق.

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع»: «نفخر في «الاتحاد العقارية» بأن نكون من أولى الشركات السباقة ضمن قطاع التطوير العقاري في تبني ونشر مفهوم «المجتمعات السكنية المتكاملة» في إمارة دبي، حيث أولينا اهتماماً كبيراً بتجسيده في كافة مشاريعنا النوعية التي نتطلع من خلالها إلى المساهمة في إثراء المشهد العقاري والعمراني المزدهر في إمارة دبي».