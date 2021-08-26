عويضة المرر: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام والذي يحمل شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، يأتي تجسيداً حقيقياً لطموحها وجهودها وعملها ودأبها طوال الأعوام الماضية للوصول إلى مكانة مميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبلورة فعلية لكل ما قامت به من إنجازات مهمة واستثنائية.

وقال: «المرأة كانت وستبقى الشريك الاستراتيجي في تطوير القطاعات كافة، لاسيما قطاع الطاقة الذي يشهد أعداداً متزايدة من الكوادر النسائية المهنية المحترفة». وأضاف معاليه: «إن الدور الجوهري الذي لعبته ابنة الإمارات خلال مسيرتها جاء بناءً على الثقة الكاملة التي أولتها لها القيادة الرشيدة، والدعم الخاص من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».