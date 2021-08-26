هند بنت ماجد القاسمي: المرأة الإماراتية إشراقة الخمسين

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال بالشارقة أن المرأة الإماراتية هي طموح وإشراقة للخمسين عاماً المقبلة، فبعطائها تلهم الأجيال، وبطموحها يشرق الغد، وللمرأة الإماراتية أن تفخر اليوم وكل يوم بمنجزاتها.

وقالت القاسمي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف يوم 28 من أغسطس من كل عام: «إننا في مجلس سيدات الأعمال بالشارقة نطل على المستقبل من نافذة الابتكار ونجعل من الاستدامة جوهر عملنا».

وأضافت: «نحن نعمل وفقاً لخطة تعتمد على توفير الدعم المهني والتمكين وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة الحاضنة الأهم لسيدات ورائدات الأعمال والمركز الاقتصادي الأكثر حيوية وموثوقية».