حمد المنصوري: المرأة الإماراتية أنموذج يحتذى به

أكد حمد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم أنموذجاً يحتذى به في النجاح والتميز بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ومن الرعاية الكريمة وغير المحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». كما إنها أصبحت شريكة فاعلة في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات. وبيّن المنصوري أن المرأة الإماراتية اليوم تسبق الكثير من النساء حول العالم، وتسابق الزمن لتحقيق تطلعات ورؤية الإمارات، وأصبحت تتبوأ أعلى المراتب، وأصبحت قادرة على التوظيف الكامل لقدراتها وطاقاتها وخبراتها لرفعة وطنها، ومن هنا فإن إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» شعاراً ليوم المرأة الإماراتية لهذا العام، يأتي من الإيمان بالدور الذي ستقوم به المرأة في صناعة المستقبل.