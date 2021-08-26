محمد الفلاسي: المرأة الإماراتية تمتلك فكراً مبدعاً ومبتكراً

قال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إنه على مدى سنوات طويلة عززت دولة الإمارات من مكانة المرأة، وخصصت لها البرامج والمبادرات والمشاريع الرائدة وحفظت حقوقها ومنحتها مساحتها الخاصة. كل ذلك أسهم بشكل كبير في تمكينها بمجالات ثقافية وعلمية واقتصادية وسياسية وغيرها الكثير، وآمنت بدورها المهم في تطوير المجتمع وتحقيق الأهداف وتنمية الأعمال. وسمات المرأة الإماراتية البارزة اليوم كالطموح والتحدي والمسؤولية والصمود أكبر دليل على استحقاقها للثقة الموكلة إليها من قبل القيادة الرشيدة». وأضاف: «نحتفي بالمرأة الإماراتية اليوم وبما حققته من إنجازات عظيمة وأهداف جليلة في المحافل الدولية، إذ إن تمكينها أصبح حاجة ماسة في عمليات التنمية المختلفة، وركيزة أساسية عندما يتعلق الموضوع بتحقيق الأهداف، حيث تمتلك ابنة الإمارات فكراً مبدعاً ومبتكراً».