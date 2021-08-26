سيف الفلاسي: المرأة لها دور محوري في المجتمع

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة طليعة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تسهم المرأة بدور محوري في المجتمع والاقتصاد وبناء مستقبل وطننا الغالي».

وأضاف الفلاسي، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الملهمة لحرصها البالغ على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة القطاعات، ونتقدم لجميع نساء الإمارات بخالص التحية والعرفان لمساهمتهن في الأسرة والمجتمع والوطن».