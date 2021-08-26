حمد بوعميم: المرأة داعم للتطور

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن المرأة الإماراتية تمكنت في الخمسين عاماً الماضية من عمر دولة الاتحاد من تحقيق الإنجازات الكبيرة، وترك بصمتها الواضحة في جميع المجالات، وكانت مساهمة فاعلة في مسيرة التطور التي شهدها القطاع الاقتصادي بالدولة، وتمكنت من الوصول إلى أعلى المراتب وقيادة كبرى المؤسسات، وترسيخ حضورها المهم في المحافل الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبين أن هذه المكانة التي وصلت إليها المرأة أتت من النهج المميز الذي أسس له الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسارت على هديه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. وتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعمها اللامحدود للمرأة، والذي كان له كبير الأثر في تمكين المرأة.