ابن طوق خلال النسخة الرابعة من «طاقات نسائية في قطاع الطيران»: المرأة سطرت عنواناً جديداً لريادة الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، في افتتاح النسخة الرابعة من ندوة «طاقات نسائية في قطاع الطيران» التي انعقدت افتراضياً أمس، دور المرأة المهم والمؤثر في بناء دولة الإمارات والنهوض بمسيرتها في كافة المجالات، فضلاً عن دورها الفعال في قطاع الطيران وعلوم الفضاء.

شارك بالندوة رموز نسائية إماراتية ملهمة تطرقن إلى مبادرات ومشاريع تمكين المرأة وتنمية مساهمتها في هذا القطاع الحيوي».

وألقت الندوة الضوء على أهمية دور المرأة الإماراتية كشريك استراتيجي للرجل في كافة المجالات، بما فيها قطاع الطيران، وذلك في إطار مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وشدد ابن طوق في كلمته على أهمية مناسبة يوم المرأة الإماراتية، تقديراً وعرفاناً للدور الرائد الذي تؤديه المرأة الإماراتية في كافة المجالات والميادين».

عبدالله بن طوق

وقال: «سطرت المرأة الإماراتية - وبفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة – عنواناً جديداً للريادة والتميز لدولة الإمارات، وكان لمساهماتها وعطائها وإبداعها في مختلف المجالات دور محوري في دفع مسيرة التقدم والازدهار لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها وسمعتها على الصعيدين المحلي والدولي».

وأضاف: «وشكلت إنجازات المرأة الإماراتية علامة فارقة في النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها دولتنا، لتقدم بذلك أنموذجاً يحتذى به في الطموح والإرادة والنجاح».

إنجازات جديدة

وقالت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم – رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة في قطاع الطيران «شيهانة» في افتتاح الندوة أمس، «ننقل من خلال هذه الندوة صوت المرأة الإماراتية العاملة في قطاع الطيران، ونستمع لتجربتها وسبل تطوير البيئة المحيطة بها، حيث نفخر في كل نسخة من هذا الحدث أن نحتفي بإنجازات جديدة للمرأة في هذا القطاع وبرموز نسائية ملهمة للأجيال القادمة».

وأكدت: «منذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عاشت المرأة الإماراتية نهضة تنموية على جميع الأصعدة، رافقتها تحولات نوعية في مسيرة المرأة الإماراتية في شتى مجالات الحياة فازدهرت عطاءاتها، وتواصل هذه المسيرة خطواتها الموزونة والواثقة بمزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة».

موزة بنت مروان آل مكتوم

وأضافت الشيخة موزة: «اليوم وبعد مسيرة امتدت خمسين عاماً، أصبحت المرأة الإماراتية في مواقع القيادة وصنع القرار، كما تمكنت من ترسيخ مكانتها في بناء حاضر الوطن، واستطاعت أن تجتاز كل الحواجز والصعوبات، إضافة إلى دورها القيم والملموس في عملية بناء وتنمية المجتمع، وهي قادرة اليوم على تحقيق ما تتمناه عبر الدعم اللامحدود لها من قيادة الدولة الرشيدة».

وأشارت: «أطلقنا في العام الماضي من هذا المنبر «جمعية المرأة في قطاع الطيران – شيهانة» والذي يضم نخبة من الطاقات النسائية القيادية في قطاع الطيران في دولة الإمارات، وتهدف الجمعية إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمرأة في قطاع الطيران، وتطوير مبادرات مشتركة لاستقطابها وتمكينها، وتعزيز مستوى تمثيلها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية».

وأكدت على أهمية الندوة لتسليط الضوء على دور المرأة الفاعل وإسهامها الإيجابي في مجالات العمل الوطني لمستقبل أفضل، وللمشاركة في الدور البارز للجمعية في تعزيز مكانة المرأة في مجال الطيران، كخطوة للتقدم في بناء شراكات استراتيجية لخدمة الوطن والمرأة».

مناسبة عزيزة

وقالت مريم بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الندوة أمس: «يوم المرأة الإماراتية مناسبة عزيز ة تأتي تقديراً لمكانة المرأة الإماراتية، حيث إنه منذ بداية قيام الدولة فإن القيادة الرشيدة تسخر جميع الإمكانيات في بناء الإنسان ودعم تمكين المرأة، فهي موجودة في جميع القطاعات المهمة ومنها قطاع الطيران».

مريم بن ثنية

وأضافت: «سبب دخولي إلى المجلس الوطني الاتحادي، هو إيماني أن المرأة يجب أن تكون مؤثرة، حيث إن المجلس الوطني الاتحادي يؤثر على التشريعات والسياسات الحكومية».

وأكدت أنه اليوم توجد تشريعات ومبادرات وبرامج داعمة للمرأة بفضل دعم القيادة الرشيدة، فللمرأة دور فعال في جميع المجالات الطيران والفضاء والبرلمان».

قطاع ديناميكي

وقالت الدكتورة نادية البستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في الاتحاد للطيران خلال الندوة: «ما جذبني في قطاع الطيران أنه قطاع ديناميكي ودائماً متغير ومليء بالتحديات، ما يتيح فرصاً كبيرة للتطور المهني والتقني».

وأضافت: «مجال الطيران مجال واسع جداً، لا يقتصر فقط على عدة وظائف متخصصة مثل الطيران والهندسة، بل هو مجال واسع يتميز بتنوع الثقافات فيه والعمل لأهداف محددة، منها سلامة قطاع الطيران».

نادية البستكي

وبينت: «مجالي يعد مجالاً غريباً من نوعه وغير معروف للعامة، حيث يتمثل عملي في أنني مسؤولة عن سلامة الطيارين والمضيفين، وهو مجال مفتوح للتطور والتقدم، وأقوم بشكل مستمر في التطوير من مهاراتي ومهنتي».

وأشارت بستكي إلى دعم القيادة الرشيدة وشركة الاتحاد للطيران للمرأة، مؤكدة على ضرورة أن تستمر المرأة الإماراتية في الطموح والتطور والتوازن بين العمل والحياة، حيث إن المرأة الإماراتية قادرة ومؤثرة في جميع المجالات.

بيئة فريدة

وقالت منى العبدولي نائب الرئيس الأول -الضمان المؤسسي -مؤسسة دبي للمطارات: «مجال الطيران مجال جاذب ويوفر بيئة فريدة من نوعها، وهو مجال يتوافق مع شخصية كل امرأة طموحة وترغب في الدخول في مجال مليء بالإنجازات والتحديات».

منى العبدولي

وأكدت: «تتوفر اليوم جميع المبادرات والبرامج التي تدعم المرأة من تدريب وتشريعات، حيث إنه مجال واسع وأنصح كل امرأة التعرف على هذا القطاع الحيوي».

وشددت العبدولي على أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة أسهم بشكل رئيس في فتح طريق النجاح، وجعل المرأة تدخل جميع المجالات المهمة والواعدة مثل الفضاء والطيران».