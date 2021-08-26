«أبوظبي العالمي»: الإماراتية أنموذج في الطموح

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أسهمت المرأة الإماراتية في سوق أبوظبي العالمي، بدور فاعل في مسيرة تأسيس السوق وتطوره وتقدمه، حتى تمكن من لعب دور مهم في القطاع المالي لإمارة أبوظبي، واستطاع أن يوفر منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال وحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وحققت المرأة الإماراتية أهدافها، بعد أن هيأت وأتاحت لها القيادة الرشيدة السبل والوسائل لممارسة حقوقها كافة في جميع ميادين العمل، حتى غدت أنموذجاً في الطموح والإبداع والعطاء، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي وفرت للمرأة الإماراتية كل الدعم لتصبح شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ولتسجل حضوراً فاعلاً ومتميزاً في جميع القطاعات، ولتتمكن بجدارة من الموازنة بين حياتها العملية وواجباتها الأسرية. وتماشياً مع الجهود الحكومية يُعبر سوق أبوظبي العالمي عن التزامه التام في تكريس وتحقيق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2021 «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، من خلال الخطط التي تُمكن المرأة الإماراتية من القيام بدورها كشريك أساسي وفاعل ورائد في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، لتسهم في البناء على الإنجازات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للدولة، وتدعم وتساند الجهود التنموية للدولة في مختلف القطاعات والمجالات خلال الخمسين عاماً القادمة.

أحمد الصايغ

وفي هذه المناسبة، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «أهنئ باسمي وباسم فريق عمل سوق أبوظبي العالمي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وأعبر عن امتناننا لجهودها لتمكين المرأة، وتعزيز أجندة التوازن بين الجنسين ضمن مختلف القطاعات في الدولة. كما نتوجه بالتقدير والعرفان لبنات الإمارات كافة على إسهاماتهن المتواصلة تجاه الوطن والمجتمع.

وأضاف معاليه:«لطالما شكلت المرأة الإماراتية قوة دافعة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث أسهمت في نجاحات اجتماعية ومالية واقتصادية عدة على مدى العقود الماضية، وشغلت مناصب قيادية حيوية في قطاعات الاستثمار والصيرفة والمالية وإنني على يقين بأنهن سيواصلن قيادة مختلف القطاعات الرئيسة بما يعزز اقتصاد الدولة».

وقال: «نفخر في سوق أبوظبي العالمي بمواهب بنات الوطن وروح الابتكار والريادة والشغف لديهن، فقد أسهمن ببناء مركز مالي عالمي متكامل يدعم مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية ومركز للتكنولوجيا. لذلك فإنني أدعو المزيد من النساء الإماراتيات لمشاركة مواهبهن ومعرفتهن، والانضمام إلينا في دفع عجلة النمو والتطور وتعزيز الاستدامة في الدولة على مدى الخمسين عامًا القادمة وأكثر».

نورة المهيري

التحول التكنولوجي

وقالت نورة المهيري، مدير إدارة تقنية المعلومات: «يكمن دوري في سوق أبوظبي العالمي في قيادة التحول التكنولوجي للسوق وتقديم التوجيه القيادي والاستراتيجي لضمان التميز في الخدمات التقنية والتي تعززت من خلال خبرتي التي اكتسبتها خلال العشرين عاماً الماضية، وذلك بهدف تحقيق طموحنا الرقمي من أجل تطوير كفاءة أداء الأعمال وتحسين جودة خدمة العملاء ورضاهم.

وأود أن أكون أنموذجاً ملهماً للشابات لمواصلة مسيرتهن المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأتطلع لأن أرى المرأة الإماراتية في صفوف قادة المستقبل في التكنولوجيا على النطاق المحلي والعالمي. ويسعدني أن أسهم في تحقيق أهدافنا المرجوة في السوق وأهداف إمارة أبوظبي الاستشرافية، كما إنني أفخر برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز الدول المتميزة في ريادة قطاع التكنولوجيا المتقدمة عالمياً.

الغالية المزروعي

تمكين المرأة

وقالت الغالية المزروعي، أخصائي أول – الإشراف على أسواق المال لدى سوق أبوظبي العالمي: «أعبر عن فخري بالعمل في سوق أبوظبي العالمي بصفتي المسؤولة عن العديد من الشركات المالية المسجلة للسوق بعد منحهم الترخيص المالي والخاضعة للتنظيم والإشراف، حيث أقوم بمراجعة وتحليل التقارير المالية الاحترازية السنوية وربع السنوية للشركات المالية، والمساعدة في أي مسائل تنظيمية، إلى جانب التفتيش في الموقع، كما أعمل مع فريق قسم المنتجات والبنية التحتية للسوق لترخيص شركات العملات المشفرة، وأنا سعيدة للغاية لأنني جزء من فريق عمل عدة مشاريع، مثل مهرجان فينتك أبوظبي ومجموعة عمل فينتك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما إنني أعمل وأسهم في مبادرات المختبر التنظيمي وحلقة الشباب».

وتابعت المزروعي قائلة: «إن أكثر ما يلهمني هو مشاهدة التقدم والتطور في دولة الإمارات، والرغبة في أن أكون جزءاً من النجاح ورد الجميل للوطن، الذي تحظى فيه المرأة الإماراتية بالدعم والتشجيع للقيام بدور قيادي في المناصب والمجالات المختلفة».

دور مشهود

وقالت هدى الحمادي، أخصائي أول – إدارة المواهب والتطوير التنظيمي لدى سوق أبوظبي العالمي: «إن مسؤوليتي في سوق أبوظبي العالمي تتمحور حول رعاية التطوير والمشاركة والإنتاجية لموظفي السوق من خلال المساهمة في إنشاء ثقافة مدفوعة بالأداء والقوة العاملة الملتزمة، كما تتمثل بعض مسؤولياتي الرئيسة في إدارة تطوير المشاركين في برنامج، الياه وبرنامج القايد، إلى جانب حرصي على المساهمة في تطوير سوق أبوظبي العالمي بما ينعكس إيجابياً على أبوظبي والدولة كافة».

هدى الحمادي

وأضافت: «أتطلع في هذه المرحلة من حياتي المهنية، إلى التركيز على أن أصبح أفضل كل يوم، وعلى وجه التحديد في مجال الموارد البشرية الذي يعد جزءاً أساسياً في كل مؤسسة، وهو موجود ببساطة لجعل مؤسستي مكاناً مفضلاً على جميع المستويات».

النهوض بالمرأة

قالت ميرا المزروعي، أخصائي إدارة أداء الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: «أعمل في سوق أبوظبي العالمي على دعم تنفيذ وتحويل استراتيجية السوق إلى أهداف ومقاييس معيارية، وضمان الامتثال التنظيمي مع استراتيجية السوق، ومراقبة وتتبع أداء سوق أبوظبي العالمي مقابل الأهداف المحددة، بالإضافة إلى عملي على إصدار تقارير أداء الأعمال ربع السنوية وإعداد تقييمات الأداء السنوية باستخدام بطاقات الأداء المتوازنة». وأضافت المزروعي: «أطمح لأن يكون لي تأثير إيجابي في مسيرة التطور والازدهار لوطني الإمارات، فأكثر ما يحفزني هو الدعم المستمر الذي تتلقاه المرأة الإماراتية من قيادتنا الرشيدة، كما إنه من واجبي أن أخدم وطني بقوة وعزيمة وفخر».