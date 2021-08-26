«كهرباء ومياه دبي» تنظم منتدى المرأة الإماراتية السابع

دبي (الاتحاد)

بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة حصة لوتاه، أستاذة الإعلام وأول مخرجة إماراتية بالدولة، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى المرأة الإماراتية السابع حضورياً وافتراضياً، للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021، الذي يقام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين».

وعقدت الهيئة الفعالية في مجمّع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، مع المحافظة على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار جائحة (كوفيد- 19).

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يكتسب احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية هذا العام طابعاً خاصاً في عام الخمسين الذي نحتفي فيه بخمسين عاماً شهدت أسرع وأنبل مسيرة لبناء الدولة والإنسان، وهو العام الذي نضاعف فيه جهودنا، استعداداً لخمسين سنة قادمة، حافلة بالمزيد من الازدهار والخير، لا سيما مع التحضيرات الجارية لاستضافة أفضل نسخة من معرض إكسبو 2020 دبي. وأود بهذه المناسبة، أن أتقدّم بتهنئة خاصة للمرأة الإماراتية، التي أثبتت خلال عام التحدي 2020 جدارتها مجدداً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص، وتركت بصمات راسخة أسهمت بشكل كبير في احتواء تداعيات جائحة (كوفيد- 19) وتسريع مرحلة التعافي، وشكلت ركيزة أساسية في أبرز المحطات المشرّفة التي شهدتها دولة الإمارات، خلال العام الماضي، ومنها تشكيلها 18% من العاملين في قطاع الفضاء و34% من فريق مسبار الأمل، والتي تعتبر من أعلى النسب عالمياً، إضافة إلى دورها الريادي والكبير في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، إذ تشكل المرأة 64% من الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي».