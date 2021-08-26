%25 نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإشرافية بـ«الإمارات للألمنيوم»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس ب «يوم المرأة الإماراتية» بالإعلان عن هدفها نحو تعزيز نسبة النساء في المناصب الإشرافية في الشركة إلى %25 بحلول العام 2025. وتشغل حالياً النساء العاملات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو %18 من المناصب الإشرافية في الدولة، ويعملن على جميع المستويات في الأقسام الإدارية والعمليات التشغيلية لدى الشركة.. بينما يبلغ إجمالي عدد النساء اللواتي يعملن في الشركة أكثر من 400 امرأة حول العالم. كما تضم اللجنة التنفيذية لدى الشركة عضوتين من الإدارة التنفيذية.

وتتماشى خطة الشركة مع تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدولة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلتزم الشركة بتبني ثقافة التنوع والاندماج في كافة جوانب عملياتها، فهو ما يعزز أداء الشركة. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير وملحوظ لدعم دور المرأة الإماراتية في الشركة، إلا أننا ندرك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضم أفضل المواهب النسائية والتركيز على تطويرها والارتقاء بها».

من جهتها قالت إيمان القاسم، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نفتخر بكون دولة الإمارات واحدة من الدول القليلة في العالم التي يتخرج فيها عدد أكبر من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر من زملائهم الشباب. فمن المهم أن نصقل هذه المواهب ونمكنها، مع التركيز على تحقيق التنوع بين الجنسين من خلال استراتيجية رأس المال البشري للشركة».

من جانبها قالت كاثرين هام، رئيسة شبكة المرأة والمستشار العام ورئيسة قسم الامتثال وأمين السر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسرني العمل في شركة تقدر ثقافة التنوع، وتوليه اهتماماً كبيراً كأحد أبرز المعايير القيادية لدى الشركة. ويمثل هدف زيادة نسبة النساء إلى 25% خطوة رائعة نحو دعم الدور الريادي لدى المرأة في شتى مجالات الحياة».

وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال توظيف المواهب وتمكينها من تقلّد الأدوار القيادية.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفذ حالياً برنامجاً توجيهياً للنساء بقيادة كبار المسؤولين والتنفيذيين في الشركة، ويركز على التطوير الشخصي والنمو الوظيفي.

كما أطلقت الشركة العام الماضي شبكة المرأة «EGA Women›s Network»، وهي بمثابة منصة لجميع النساء في مختلف مستويات الشركة لمشاركة إنجازاتهن وتحدياتهن، وتعزيز التطور والنمو المهني أيضاً.

وأقامت شبكة المرأة سلسلة من الندوات الافتراضية حول الأعمال والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى حلقات نقاش لتبادل الخبرات مع نساء ناجحات في المجالات التي اخترن العمل فيها.