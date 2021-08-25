السياحة الداخلية تقود فنادق الدولة للتعافي خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

رغم جائحة «كورونا» إلا أن فنادق في الدولة سجلت أداءً يفوق التوقعات خلال الموسم الصيفي، حيث سجلت معدلات إشغال تفوق الـ 70%، وذلك للسياحة الداخلية بشكل رئيسي، إلى جانب طلب من السياحة الدولية من عدد من الأسواق.

فرغم نمو حركة السفر خلال الصيف إلا أن آخرين قرروا قضاء الصيف داخل الدولة، ما رفع من حصة السياحة الداخلية لتكون الحصة الأكبر من نزلاء الفنادق، إلى جانب حصص توزعت بين أسواق أوروبية وخليجية وعربية وسياحة الأعمال.

وحول أداء فنادق «روتانا» في الدولة، تقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «سجلنا إشغالا يتراوح بين 70 إلى 80% في فنادق روتانا بالدولة بشكل عام، لا سيما في المنتجعات الشاطئية».

وتضيف «الطلب الرئيسي على فنادقنا من السياحة الداخلية والسياح القادمين من الدول الخضراء».

وتقول حرب: «شهدنا طلبا دوليا من روسيا وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا»، ويقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر أبوظبي: «اقتصرت الحركة في الفندق خلال فترة الصيف على السياحة الداخلية بشكل رئيسي وعدد من الدول التي صنفت خضراء».

ويقول إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رامادا داون تاون أبوظبي: «شهدنا إقبالا جيدا على السياحة الداخلية بشكل رئيسي وكان من قطاع الأعمال والقطاع الطبي بشكل رئيسي».

أما في دبي فتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «حققنا خلال الموسم الصيفي أداءً يفوق التوقعات، حيث شهدت فنادقنا، لا سيما الشقق الفندقية منها، إشغالا عاليا من السوق الخليجي والسياحة المحلية بشكل أساسي، إلى جانب إقبال على الغرف الفندقية من الأسواق الأوروبية بشكل رئيسي».

وتضيف «سجلنا معدل إشغال بنحو الـ70% خلال الصيف».

ويقول علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة: «شهدنا نشاطا كبيرا في السياحة الداخلية للموسم الصيفي الجاري داخل الدولة، حيث ارتفعت حركة السياحة الداخلية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مقارنة بصيف العام الماضي».

وبين العلي أن المنتجعات الشاطئية شهدت إقبالا كبيرا من السياحة الداخلية إلى جانب الحركة على الفنادق القريبة من المرافق الترفيهية والأسواق التجارية.

وبحسب تقرير مؤسسة «إرنست أند يونج» للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، واصل القطاع الفندقي في دولة الإمارات تسجيل تحسن كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية لتقترب معها من استعادة مستويات ما قبل الجائحة.

ويقول نويل مسعود رئيس شركة «أوغست للاستشارات الفندقية»: «سجلت فنادق الدولة بشكل عام أداء يفوق التوقعات نتيجة للإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا وانتشار التطعيم، حيث أسهم ذلك في تحسن أداء الفنادق وتسجيل إشغال أعلى من المتوقع خلال الصيف من السياحة الداخلية بشكل أساسي والسياحة الدولية».

وبحسب بيانات محلية بلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني العام 2019 نحو 41.2 مليار درهم، وتبلغ حصة السياحة الداخلية نحو 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي في الدولة، مقارنة بـ77% للسياحة الدولية.