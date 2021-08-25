اليونيدو: الإمارات ضمن أفضل 30 دولة في التنافسية الصناعية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أفضل 30 دولة في العالم في الأداء الصناعي التنافسي لعام 2021، بعد أن تقدمت الدولة 5 مراتب في تقرير هذا العام لتصل إلى المرتبة 30، مقارنة مع المرتبة 35 في تقرير العام الماضي.

ومنحت المنظمة التي تقوم بقياس التنافسية الصناعية لكل دولة من خلال مؤشر «الأداء الصناعي التنافسي (CIP)، دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.111 نقطة، كمعدل عن أدائها الصناعي، بما يقترب من ضعف المعدل العالمي المقدر بنحو 0.067 نقطة.

وأظهرت بيانات المؤشر الذي يغطي 152دولة، بصدارة ألمانيا والصين والولايات المتحدة واليابان، تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً، تلتها المملكة العربية السعودية، التي حلت في المرتبة 39 عالمياً، ثم قطر ( 48 عالمياً) والبحرين (50 عالمياً) والكويت (58 عالمياً) وسلطنة عمان (60 عالمياً (والمغرب 62 عالمياً) ومصر (64 عالمياً).

ويرتكز المؤشر على محورين رئيسين، محور القيمة التصنيعية المضافة، ومحور الصادرات التصنيعية، واللذين يقيسان الأداء في ثلاثة أبعاد رئيسة تتضمن القدرة التصنيعية الإنتاجية والتصديرية، والعمق والتطور التكنولوجي، والتأثير العالمي.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع المنظمة، حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية، بصعودها من المرتبة 31 إلى المرتبة 17 عالمياً، وكذلك في مؤشر نصيب الفرد من القيمة التصنيعية المضافة حيث تقدمت إلى المرتبة 28 عالمياً مقارنة مع المرتبة 29 عالمياً في التقرير السابق.

وحلت الدولة كذلك في المرتبة 32 عالمياً في مؤشر الحصة من الصادرات الصناعية العالمية، مقارنة مع المرتبة 40 في التقرير السابق، فيما حافظت الدولة على المرتبة 41 عالمياً في مؤشر حصة أنشطة التكنولوجيا المتوسطة والمرتفعة من إجمالي مؤشر القيمة التصنيعية المضافة.