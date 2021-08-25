«اتحاد الغرف» يبحث التعاون مع الكونغو الديمقراطية

دبي (وام)

أكد معالي كريستوف لوتوندولا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على التعلم من النموذج الاقتصادي في دولة الإمارات، عن طريق نقل المعرفة والخبرات الفنية الإماراتية في جميع المجالات، سواء الاقتصادية والتجارية والإدارية لنظرائهم في الكونغو، وحرص بلاده على جذب الاستثمارات الإماراتية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، في مكتب اتحاد الغرف بدبي.

من جهته، أكد حميد محمد بن سالم حرص غرف الدولة على تعزيز علاقاتها التجارية مع كافة الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال في دول العالم، بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ونظرائهم خاصة في القارة الأفريقية، ومنها جمهورية الكونغو الديمقراطية وفتح قنوات اتصال بينهما·