«ويتيكس» يعزز مشاركة آلاف الطلاب لتحقيق التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

يشهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، إقبالاً واسعاً من طلاب المدارس والجامعات وأعضاء مختلف الهيئات التدريسية الحكومية والخاصة حول العالم.

وقد استقطب المعرض على مدار دوراته الـ 22 الماضية عشرات آلاف الطلاب، كما عرض ابتكاراتهم، وشارك آلاف الطلاب في الندوات وورش العمل المتخصصة التي تقام على هامش المعرض.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إن المعرض يتيح فرصة مثالية للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة أمام آلاف الزوار والعارضين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، والمشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين، لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات.