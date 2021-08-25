«مالية الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الدفاع المدني»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، يوم أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير منظومة العمل المالي والإلكتروني، وتطوير إجراءات الدفع الرقمي، تماشياً مع توجيهات الحكومة في التسهيل على المتعاملين، وتسريع التحول الرقمي للجهات الحكومية بالإمارة.

وأُقيمت مراسم توقيع المذكرة في مقر دائرة المالية المركزية، بين وليد الصايغ، المدير العام للدائرة، والعقيد سامي خميس النقبي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب المذكرة، ستقوم دائرة المالية المركزية بتطوير المنظومة التقنية المالية للإدارة العامة للدفاع المدني، بحيث تسهم في تسريع الإجراءات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة مخالفات اشتراطات الوقاية والسلامة، بما يشمل إرسال تنبيهات بتلك المخالفات عبر الرسائل النصية والمراسلات البريدية للمتعامل، وتوفير مزيد من قنوات الدفع.

وأكد وليد الصايغ، أن دائرة المالية المركزية تعتمد أحدث الأنظمة المالية التقنية التي تتوافق مع أعلى معايير العمل المالي الحكومي، وتحرص باستمرار على تسهيل ربط أنظمتها مع أنظمة مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لتوفير مزيدٍ من الخيارات في مجال تحصيل رسوم المعاملات والخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز كفاءة أنظمة الدفع الرقمي في إمارة الشارقة، باستخدام تقنيات مبتكرة، بحيث توفر للمتعاملين، من الأفراد والشركات، تجربة آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة، مضيفاً أن مذكرة التفاهم هذه ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة إلى متعاملي الدفاع المدني في الشارقة.

من ناحيته، قال العقيد سامي خميس النقبي، إن الإدارة العامة للدفاع المدني تسعى دائماً إلى تعزيز شراكتها مع المؤسسات والهيئات الحكومية؛ بهدف الارتقاء بخدماتنا المقدمة للجمهور، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء من ناحية ورضا المتعاملين من جانب آخر.

وتأتي توقيع هذه الاتفاقية بهدف وضع الأطر القانونية والمالية التي تعزز كفاءة أنظمة الدفع الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع إجراءات الخدمات كافة، إضافة إلى ضمان حوكمة الإجراءات المالية والعمليات الإدارية كافة، وفق أحدث النظم والبرامج المستحدثة.

وترتبط أنظمة الدفع الخاصة برسوم التراخيص والمخالفات في الإدارة العامة للدفاع المدني، مع نظام الإيصال الذكي «تحصيل» الذي طورته دائرة المالية المركزية، كما تم ربط هذه الأنظمة مع دائرة التنمية الاقتصادية لتسهيل استرجاع بيانات الرخص التجارية، وربط المخالفات بإجراءات الدفع لدى الدائرة، وجارٍ العمل حالياً على تطوير منظومة متكاملة لاحتساب تكاليف الإطفاء وربطها مع أنظمة الدفع المتاحة.

وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة على تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.