تحديث من «الاتحاد للطيران» بشأن السفر إلى أبوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران عن ضرورة قيام المسافرين لأبوظبي اعتباراً من 27 أغسطس الجاري، بالتسجيل عبر خدمة السفر الذكية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل خمسة أيام من موعد رحلاتهم إلى أبوظبي.

وقالت الناقلة عبر تحديث على موقعها الإلكتروني "إذا كنت مسافراً بتاريخ 27 أغسطس أو قبله، فيُرجى التسجيل في أقرب وقت ممكن قبل موعد رحلتك".

وأشارت إلى أن التسجيل عبر خدمة السفر الذكية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لا ينطبق على مواطني الإمارات العربية المتحدة أو ضيوف الترانزيت.

وأكدت الناقلة ضرورة إجراء فحص كوفيد 19 (بي سي آر) قبل السفر إلى أبوظبي. ويتوقف وقت إجراء الفحص على المكان الذي يأتي منه المسافر.