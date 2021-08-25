الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

لندن (رويترز) - هبط سعر الذهب واحدا بالمئة أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، موسعا تراجعه عن مستوى 1800 دولار مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى إطار زمني لتقليص الدعم للاقتصاد من مؤتمر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) في جاكسون هول هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.97 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15.20 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 1.2 بالمئة إلى 1787.10 دولار.

كان الذهب قفز 1.4 بالمئة يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

لكن أسعار المعدن النفيس اتخذت مسارا نزوليا مع ابتعاد الدولار عن أدنى مستوى في أسبوع، مما حد من الإقبال على الذهب الذي ترفع زيادة الدولار تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينسيز «المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع هو مؤتمر جاكسون هول. قبل أيام قليلة، كان الناس يتوقعون بشدة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في التقليص التدريجي للتحفيز قبل نهاية العام، والآن هذه علامة استفهام مرة أخرى».

يعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد ينجم عن تدابير التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.66 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2435.00 دولارا.

ونزل البلاتين اثنين بالمئة إلى 991.14 دولار للأوقية.