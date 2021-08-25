«أرامكو للتجارة» تنضم إلى «بلاتس» لتسعير النفط في آسيا

سنغافورة (رويترز) - قالت وكالة تسعير النفط ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

وذكرت بلاتس في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم أرامكو السعودية وستنظر في معلومات من أرامكو للتجارة في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

ولم ترد بلاتس وأرامكو السعودية على طلب التعقيب.

وتتولى أرامكو للتجارة شراء الخام ومبيعات منتجات النفط من مصاف مملوكة لمشروعات مشتركة في آسيا وتتولي مهام التداول كطرف ثالث.

وزادت أنشطة التداول في منصة بلاتس الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء توتال إنرجيز وجانفور سبع شحنات حتى الآن.

وتنافس رويترز بلاتس في تقديم الأنباء ومعلومات التسعير في سوق النفط.