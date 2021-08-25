تراجع ثقة الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي

برلين (رويترز) - كشف مسح اليوم الأربعاء أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤما بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بكوفيد-19 واختناقات الإمدادات.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 99.4 نقطة من قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 نقطة في يوليو. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة عند 100.4 نقطة في أغسطس.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو في بيان «خيم التشاؤم على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجددا. اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطا على الاقتصاد».