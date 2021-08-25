تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين للمرة الأولى خلال عام

برلين (رويترز) - قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء إن الصادرات الألمانية إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في قرابة عام في يوليو، لتهبط 3.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار).

وهذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس 2020، وهو أكبر تراجع منذ مايو 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم.

وزادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3 بالمئة إلى 10.8 مليار يورو وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات.