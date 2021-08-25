تعاون بين «الاتحاد الهندسية» و«إسرائيل لصناعات الفضاء» لتحويل الطائرات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الاتحاد الهندسية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن من طراز بوينغ 777-300ER.

وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم الاتحاد الهندسية بتسهيل خطين من خطوط التحويل التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام.

وفي عام 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران عن إطلاق برنامج بوينغ 777-300ERSF، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن ويطلق عليه «ذا بيج توين»، (The Big Twin) في إشارة إلى إمكانياته في تحويل أكبر طائرات شحن ثنائية المحرك. وفيما ألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع الطيران، أسهمت عمليات الشحن في معادلة الخسائر، بفضل الدور الحيوي الذي قامت به في تسهيل حركة التجارة الدولية. وعليه، أظهرت توقعات الصناعة زيادة في حجم الطلب على طائرات الشحن عريضة البدن ذات القدرة الاستيعابية طويلة المدى. وسوف تستفيد الاتحاد الهندسية من خبراتهم وقدراتهم الواسعة المتخصصة في تحويل طائرات بوينغ 777-300ERSF.

حلول شحن

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «لا تعتبر طائرات بوينغ 777-300ERSF جاذبة للعملاء فحسب، بل إنها أيضاً تمثل نجاحاً تقنياً كبيراً، وذلك لكونها الأكبر في فئتها التي تقدم حلول شحن واسعة النطاق. وتسهم هذه الطائرة في تلبية الطلب، كما أنها تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولاً مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا».

تعزيز القدرات

ومن جهته، قال عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، التي تسهم في تعزيز قدراتنا من القوى العاملة الماهرة وترسيخ مكانة الاتحاد الهندسية كأحد مراكز التميّز في أبوظبي، بما يتماشي مع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030. ويؤكد التزامنا تجاه برنامج تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن على ثقتنا في قدرة إسرائيل لصناعات الفضاء لتقديم القيمة طويلة المدى لأسطول 777-300ERSF في الأسطول العالمي».

علاقات الشراكة

وقال بواز ليفي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء: «أسهم الاتفاق الإبراهيمي للسلام في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في منطقة الخليج، حيث نعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويمثل تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد الهندسية شهادة قوية على متانة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورنا في المنطقة. وإنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية في دول الخليج، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد المنطقة».

إضافة جديدة

وقال يوسف ميلامد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة إسرائيل لصناعات الفضاء:«بدأت مجموعة الطيران التابعة لإسرائيل لصناعات الفضاء، في عملية التحويل الهيكلي لطائرات 777-300ERSF، وذلك بالتعاون مع GECAS بما يسهم في توفير حلول مهنية رائدة لقطاع الشحن الجوي. وعلى مدار الكثير من السنوات، نالت الاتحاد الهندسية أعلى مستويات التقدير المهني من مجموعة الطيران التابعة لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء». وأضاف: «بفضل الاتفاق الإبراهيمي للسلام، تمكنا من لقاء مديري الشركة مباشرة والاطلاع على قدراتهم وتفانيهم، كما شهدنا قدرات الشركة الكبيرة في مجال صيانة الطائرات. وتمثل الاتفاقية التي قمنا بتوقيعها إضافة جديدة للعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج».