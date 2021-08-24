مسكوكات تذكارية احتفاءً بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف عجمان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إصدار مسكوكات تذكارية من الفضة، احتفاءً بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف عجمان.

ويسعى الطرفان من خلال إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى إبراز الدور التاريخي.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن هذه العملات التذكارية جاءت تكريماً لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومبادراته الحريصة على العناية بالتراث الإماراتي، والتي امتدت لتشمل كل النواحي المتعلقة بالتراث سواء المعماري أو الشعبي أو الثقافي أو الأدبي.