300 شركة بدبي تستفيد من مبادرة النمو الرقمي

دبي (الاتحاد)

تسعى غرفة تجارة صناعة دبي ومنصة تيك توك لتمهيد الطريق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة في الإمارات ومساعدتهم في تنفيذ استراتيجيات النمو الرقمي الخاصة بهم، وذلك من خلال أكاديمية «غرفة دبي - تيك توك».

وشاركت في البرنامج التعليمي حتي الآن ما يقرب من 300 شركة من مختلف الصناعات.

وقال شانت أوكنيان، مدير عام حلول الأعمال العالمية في شركة «بايت دانس» في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان: «نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي أبدته الشركات ورواد الأعمال في أكاديمية ‹غرفة دبي - تيك توك›، وبحجم مشاركتهم لغاية اليوم. ففي هذا العصر الرقمي، يجب على الشركات تكريس جهودها لتعزيز حضورها على الإنترنت بهدف تحقيق النجاح. ونأمل أن تساهم الأكاديمية بتقديم الدعم للمزيد من الشركات خلال الأشهر المقبلة، لمساعدتهم في استراتيجيات التحوّل الرقمي».