«إنترتك» تمنح «دبي العالمي» شهادة آيزو لسلامة الأغذية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إنترتك» منح مركز دبي التجاري العالمي شهادة «الآيزو 22000» لنظام إدارة سلامة الأغذية الخاص بالمركز.

وقامت «إنترتك» بمنح مركز دبي التجاري العالمي شهادة «آيزو 22000»، بعد إجراء سلسلة من عمليات التدقيق الشاملة استغرقت ستة أشهر.

وتمنح الشهادة مركز دبي التجاري العالمي منهجاً نظامياً، يضمن أن أعماله في مجال الضيافة لديها القدرة على التحكم في مخاطر سلامة الأغذية.

وصرح محمد الجميري، نائب الرئيس، إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «تساهم هذه الشهادة من (إنترتك) في تزويد قطاع الضيافة بمركز دبي التجاري العالمي بإطار عمل فعال يتيح لنا تعزيز وتحسين معاييرنا في مجال سلامة ونظافة الأغذية في عموم عمليات توريد المأكولات في المركز. وتعكس شهادة (آيزو 22000) التزامنا بأعلى معايير سلامة الأغذية، كما أنها تُبيّن الأهمية التي يوليها مركز دبي التجاري العالمي للتواصل الفعال مع سلسلة توريد الأغذية».