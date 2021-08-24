1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 282 مبايعة بقيمة 944.48 مليون درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 366.47 مليون درهم، و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 578.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 4 مبايعة.