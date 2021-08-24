24 شركة مبتكرة جديدة ضمن برنامج مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، عن قبول 24 شركة مبتكرة جديدة في برنامج المسرّع الذي يتماشى مع التزام الصندوق بتعزيز ثقافة الابتكار ودعم منظومة الشركات المبتكرة في دولة الإمارات.

ويعد برنامج المسرّع أحد أبرز مبادرات صندوق محمد بن راشد للابتكار الرئيسة، إذ يوفر للمبتكرين فرصة تنفيذ خطط الأعمال وتوسيع نطاق العمليات والاستفادة من خبرات المختصين وتعزيز النمو والوصول إلى الأسواق والمستثمرين المحتملين ومساعدتهم على تقديم عروضهم بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يسعدنا الترحيب بالمجموعة الجديدة من الشركات المبتكرة في البرنامج، ونتطلع لدعم رحلتها الريادية عبر تزويدها بالأدوات التي تحتاج إليها للارتقاء بابتكاراتها نحو آفاق جديدة».

وأضافت «لقد أصبحت الإمارات اليوم مركزاً رئيساً تلتقي فيه الأعمال المبتكرة مع رواد الأعمال القادمين من مجالات وخلفيات متنوعة».